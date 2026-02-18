Influenciador ajuda a parar caminhão desgovernado na BR-116

O influenciador digital Ivan Neres, conhecido como “Gordin da Alta”, relatou nas redes sociais como ajudou a impedir que um caminhão desgovernado provocasse uma tragédia na BR-116, no Leste de Minas.
Ivan também contou que, após o susto, o caminhão foi devolvido ao proprietário.
O caso aconteceu na sexta-feira ( 13/02 ), próximo ao município de Frei Inocêncio.
Um vídeo gravado pela esposa de um carreteiro que seguia logo atrás mostra o caminhão trafegando de forma irregular, chegando a invadir a contramão e quase atingir outros veículos.
Fonte: VEMVEGV