Influenciador ajuda a parar caminhão desgovernado na BR-116

O influenciador digital Ivan Neres, conhecido como “Gordin da Alta”, relatou nas redes sociais como ajudou a impedir que um caminhão desgovernado provocasse uma tragédia na BR-116, no Leste de Minas.

Ivan também contou que, após o susto, o caminhão foi devolvido ao proprietário.

O caso aconteceu na sexta-feira ( 13/02 ), próximo ao município de Frei Inocêncio.

Um vídeo gravado pela esposa de um carreteiro que seguia logo atrás mostra o caminhão trafegando de forma irregular, chegando a invadir a contramão e quase atingir outros veículos.

Fonte: VEMVEGV

