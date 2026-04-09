Idosa é atropelada na Rua Nova

Uma senhora foi atropelada no início da manhã desta quinta-feira(9)na Praça da Estação, em Caratinga.

Equipes do SAMU foram acionadas e compareceram rapidamente ao local para prestar os primeiros socorros à vítima. Populares que passavam pela região no momento do acidente realizaram diversas ligações para o serviço de emergência, contribuindo para o atendimento imediato. A idosa teve escoriações leves nos braços e pernas.

O caso chama a atenção para os cuidados redobrados no trânsito, especialmente em áreas de grande circulação de pedestres.