Homicídio é registrado no distrito de Palmeiras, em Manhuaçu

Na noite desta quinta-feira (19), um homicídio foi registrado no distrito de Palmeiras, em Manhuaçu.
De acordo com as primeiras informações, o ex-companheiro de uma mulher teria ido até o local, se apossado de uma faca e atingido o atual companheiro dela. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no interior da residência.
Após o ocorrido, o suspeito fugiu do local.
Equipes da Polícia Militar estão presentes na cena, realizando os trabalhos iniciais e levantando informações que possam ajudar na identificação e localização do autor.
Até o momento, não há confirmação oficial sobre a motivação do crime. O caso segue em apuração.
A qualquer momento, novas informações poderão ser divulgadas.
Fonte: Folha das Montanhas