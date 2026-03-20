Homicídio é registrado no distrito de Palmeiras, em Manhuaçu

Na noite desta quinta-feira (19), um homicídio foi registrado no distrito de Palmeiras, em Manhuaçu.

De acordo com as primeiras informações, o ex-companheiro de uma mulher teria ido até o local, se apossado de uma faca e atingido o atual companheiro dela. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no interior da residência.

Após o ocorrido, o suspeito fugiu do local.

Equipes da Polícia Militar estão presentes na cena, realizando os trabalhos iniciais e levantando informações que possam ajudar na identificação e localização do autor.

Até o momento, não há confirmação oficial sobre a motivação do crime. O caso segue em apuração.

A qualquer momento, novas informações poderão ser divulgadas.

Fonte: Folha das Montanhas