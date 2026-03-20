Homem simula estar morto após ser violentamente agredido com bastão de madeira

A Polícia Militar foi acionada pelo 190 para atendimento de uma ocorrência de lesão corporal em uma residência localizada na rua Francisco Gomes da Luz, em área de ocupação, no município de Caratinga.

No local, os militares encontraram o imóvel com as portas abertas e, após autorização de um morador, ingressaram na residência. Em um dos quartos, foi localizada a vítima, um homem de 37 anos, consciente, porém com intensa hemorragia na região da cabeça e múltiplas lesões corporais.

De imediato, foi acionado o SAMU, que realizou o socorro da vítima ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, onde recebeu atendimento médico.

Após estabilização, a vítima relatou que foi surpreendida no banheiro e agredida pelas costas com diversos golpes de um bastão de madeira, desferidos por um homem de 27 anos, que estaria acompanhado de um segundo indivíduo não identificado.

Ainda segundo a vítima, após as agressões, tentou buscar ajuda, mas caiu no quarto devido à gravidade dos ferimentos. Para cessar os ataques, chegou a simular estar morto. A possível motivação do crime seria passional.

Foi informado também que o autor é egresso do sistema prisional e estaria em regime de prisão domiciliar, além de possuir possível envolvimento com o tráfico de drogas na região.

A perícia técnica da Polícia Civil compareceu ao local, realizando os trabalhos de praxe.

A Polícia Militar realizou rastreamentos no bairro e adjacências, porém, até o momento, o autor não foi localizado, permanecendo as diligências em andamento para sua captura.