Homem natural de Inhapim está desaparecido em Portugal; mãe pede ajuda por informações

Segundo relato da família, Wagner desapareceu após receber a notícia da morte de um irmão, ocorrida no mês passado, em Belo Horizonte. Por morar fora do país, ele não conseguiu vir ao Brasil para o velório, fato que, de acordo com a mãe, o deixou profundamente abalado emocionalmente.
Ainda conforme informações repassadas pela esposa à família em Inhapim, Wagner teria saído de moto dizendo que não demoraria, pouco tempo depois de saber da morte do irmão. Desde então, não deu mais notícias.
Sua moto, e seu celular foram encontrados nas proximidades da beira da Costa da piscina da região da Madalena, em Portugal. De acordo com a família, as autoridades portuguesas foram acionadas e realizaram buscas, inclusive em áreas de água, sem sucesso até o momento.
Diante da ausência de informações concretas, a família pede que qualquer dado que possa contribuir para localizar Wagner seja repassado imediatamente às autoridades ou aos contatos informados, reforçando o apelo por solidariedade e responsabilidade na divulgação.
Contatos para informações:
Viviam: 910610647
Mara: 915413914
Emergência / Polícia (Portugal): 112
A família de Inhapim agradece todo apoio e pede orações, na esperança de que Wagner seja encontrado.