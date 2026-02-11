Homem natural de Inhapim está desaparecido em Portugal; mãe pede ajuda por informações

A família de Wagner Ferreira Silva, natural de Inhapim, vive momentos de grande angústia desde o desaparecimento do homem, ocorrido no dia 23 de janeiro de 2026, em Portugal, onde ele residia com a esposa. A mãe dele, Arlene Cardoso, moradora do bairro Santo Antônio, procurou a equipe de reportagem da Rádio Clube de Inhapim, preocupada com a situação e fez um apelo público por informações.

Segundo relato da família, Wagner desapareceu após receber a notícia da morte de um irmão, ocorrida no mês passado, em Belo Horizonte. Por morar fora do país, ele não conseguiu vir ao Brasil para o velório, fato que, de acordo com a mãe, o deixou profundamente abalado emocionalmente.

Ainda conforme informações repassadas pela esposa à família em Inhapim, Wagner teria saído de moto dizendo que não demoraria, pouco tempo depois de saber da morte do irmão. Desde então, não deu mais notícias.

Sua moto, e seu celular foram encontrados nas proximidades da beira da Costa da piscina da região da Madalena, em Portugal. De acordo com a família, as autoridades portuguesas foram acionadas e realizaram buscas, inclusive em áreas de água, sem sucesso até o momento.

Diante da ausência de informações concretas, a família pede que qualquer dado que possa contribuir para localizar Wagner seja repassado imediatamente às autoridades ou aos contatos informados, reforçando o apelo por solidariedade e responsabilidade na divulgação.

Contatos para informações:

Viviam: 910610647

Mara: 915413914

Emergência / Polícia (Portugal): 112

A família de Inhapim agradece todo apoio e pede orações, na esperança de que Wagner seja encontrado.