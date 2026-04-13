Homem morre em motel após ingerir alta dose de tadalafila com álcool em MG

Um homem de 59 anos morreu após passar mal dentro de um motel na zona rural de Monte Carmelo, no Alto Paranaíba. O caso foi registrado na quinta-feira (9).

Segundo a Polícia Militar, o homem ingeriu quatro comprimidos de tadalafila, além de consumir bebidas alcoólicas e energéticos durante a estadia no local.

De acordo com o relato da acompanhante, de 39 anos, os dois chegaram ao estabelecimento ainda pela manhã. Em determinado momento, após o consumo das bebidas, o homem afirmou ter tomado os comprimidos. Pouco tempo depois, ele começou a apresentar mal-estar e dificuldade para falar.

Funcionários do motel acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que realizou manobras de reanimação por cerca de 15 minutos. No entanto, o homem não resistiu e morreu no local.

Durante buscas no quarto e no veículo da vítima, os policiais encontraram apenas objetos pessoais e cartelas do medicamento compatíveis com o relato da acompanhante. Nenhum material ilícito foi localizado.

A perícia técnica foi acionada, mas, conforme a Polícia Militar, não compareceu ao local após a constatação de que não havia sinais de violência. O corpo foi liberado para a família e o caso foi registrado como encontro de cadáver.