Homem fica ferido em atropelamento no centro de Inhapim

O acidente aconteceu na tarde desta terça-feira (07/04), na Rua Osvaldo Silva Araújo, Centro de Inhapim.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o homem tenta atravessar a rua e acaba sendo atingido por uma motocicleta que passava pelo local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e realizou o atendimento da vítima, que foi encaminhada ao hospital do município.

Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde do homem. As circunstâncias do acidente ainda não foram divulgadas.