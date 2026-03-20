Homem é preso por tráfico de drogas no centro de Caratinga

CARATINGA- Na noite dessa quinta-feira(19), dia , a Polícia Militar realizou a prisão de um homem de 28 anos por tráfico ilícito de drogas, no município de Caratinga.

A ocorrência foi registrada na rua Inácio Tomé no Centro, local conhecido pela recorrente prática de tráfico de entorpecentes.

Durante patrulhamento, os militares visualizaram o indivíduo em atitude suspeita, momento em que foi possível observar o autor realizando contato com outra pessoa. Em seguida, ele deslocou-se até uma ponte nas proximidades, onde pegou um objeto escondido e o entregou ao indivíduo, recebendo em troca uma quantia em dinheiro.

Diante da fundada suspeita, a equipe realizou a abordagem, sendo localizado com o autor R$ 20,00 em dinheiro. Em continuidade às diligências, no local onde o suspeito havia buscado o material, foram encontradas 26 pedras de crack, além de R$ 168,00.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao autor, que foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Caratinga, juntamente com todo o material apreendido.