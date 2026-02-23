Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo em Ubaporanga

Um homem de 23 anos foi preso pela Polícia Militar na tarde do dia 22 de fevereiro, por volta das 14h, no centro de Ubaporanga, suspeito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

A ocorrência foi registrada na Rua Ângelo Cintra.

Segundo a Polícia Militar, após denúncias de que o indivíduo estaria armado, equipes realizaram diligências e efetuaram a abordagem. Durante a ação, foi apreendido um revólver calibre .38, além de três munições intactas.

De acordo com os militares, o suspeito relatou ter adquirido a arma com a intenção de utilizá-la para cobrar uma dívida junto a um credor.

Durante as diligências, os policiais receberam informações de que a arma teria sido entregue ao suspeito por ocupantes de um veículo Fiat Uno azul. O automóvel foi identificado e estaria em posse de um homem de 28 anos, que é investigado por possível envolvimento na negociação ilegal da arma. Até o momento, ele não foi localizado.O caso segue sob apuração das autoridades competentes.