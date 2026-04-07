Homem é preso por divulgação de vídeos íntimos em Governador Valadares

Um homem de 39 anos foi preso pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) em razão do crime de divulgação de cena de sexo, nudez ou pornografia sem autorização da vítima. O suspeito foi detido em casa, no município de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce.
Durante cumprimento da prisão, os policiais apreenderam o celular utilizado pelo investigado, que será submetido à análise pericial a fim de subsidiar as investigações.
A prisão é resultado da ação conjunta das Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (Deams) em Nanuque e Governador Valadares.
Intimidações
As investigações tiveram início após denúncia da vítima à Polícia Civil. Segundo a mulher, depois que terminou o relacionamento amoroso com o investigado, passou a ser submetida a intenso processo de intimidação e ameaça.
O homem teria dito que possuía gravações íntimas da vítima, obtidas sem seu conhecimento e autorização, visto que havia instalado câmeras em sua residência. Segundo informado pela mulher, ele teria utilizado esse material como instrumento de coerção, exigindo que ela o contatasse pessoalmente, perdoando-o e reatando o relacionamento, sob a ameaça de divulgar os vídeos a familiares, ao ex-companheiro da vítima e a outras pessoas de seu círculo afetivo e profissional.
Diante da recusa da vítima em ceder às exigências, o investigado concretizou as ameaças, encaminhando os vídeos por meio de um aplicativo e troca de mensagens vinculado ao estabelecimento comercial em que a vítima é coproprietária com o ex-companheiro e a irmã.
Comprovado o propósito de disseminar o conteúdo privado e causar dano à imagem e à honra da mulher, a PCMG requisitou ao Poder Judiciário pelo mandado de prisão contra o suspeito, cumprido na última semana.
Finalizados os procedimentos de polícia judiciária, o homem foi encaminhado ao sistema prisional.