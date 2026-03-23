Homem é preso por danificar tornozeleira eletrônica

A Polícia Militar realizou a prisão de um indivíduo por dano ao patrimônio público, no bairro Santo Antônio, em Santa Rita de Minas.

Após receber informações sobre o rompimento de tornozeleira eletrônica, a equipe policial deslocou-se até a residência do suspeito, onde ele foi localizado em posse do dispositivo violado, sem apresentar justificativa plausível para o ocorrido.

Diante da situação, foi constatado o dano ao patrimônio público, sendo dada voz de prisão ao autor, de 23 anos.

O indivíduo, que já possui histórico de descumprimento de medidas judiciais, foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Caratinga.