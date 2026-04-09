Homem é preso com quantidade significativa de drogas em Ipanema

A Polícia Militar prendeu um homem de 21 anos por tráfico ilícito de drogas, no bairro Vila Vicentina, em Ipanema.

A ocorrência teve início após denúncias indicando a prática de tráfico de drogas, apontando o autor como responsável pela atividade ilícita. Diante disso, foi intensificado o policiamento no local, sendo que usuários foram abordados ao saírem da área, portando entorpecentes.

Durante as diligências, o suspeito foi visualizado deixando o local e, ao perceber a presença policial, tentou evadir-se, deslocando até sua residência.

As diligências resultaram na localização de grande quantidade de drogas, entre maconha e crack, além de materiais utilizados para o tráfico, como balança e embalagens.

Diante dos fatos, ele foi preso em flagrante e, posteriormente, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.