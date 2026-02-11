Homem com mandato de prisão em aberto e tornozeleira eletrônica rompida é preso

A Polícia Militar prendeu nessa quarta-feira(11), um homem de 42 anos com mandado de prisão em aberto durante patrulhamento realizado na região central de Caratinga.

A equipe do Tático Móvel, já de posse de informações sobre a ordem judicial, visualizou o indivíduo na Rua Coronel Antônio da Silva e realizou a abordagem policial. Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi localizado.

Contudo, após consulta aos sistemas informatizados, foi confirmada a existência do mandado de prisão em desfavor do abordado, relacionado aos crimes de homicídio, tráfico de drogas e furto.

Diante disso, o autor foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Caratinga.

Ressalta-se ainda que o autor utilizava tornozeleira eletrônica, mas encontrava-se rompida.