Guincho invade contramão e quase provoca acidente na BR-135, em Minas Gerais

Depois de evadir de pedágio, caminhão-guincho quase colidiu de frente com carreta-baú.

Um caminhão-guincho do tipo prancha foi flagrado invadindo a contramão da BR-135 na manhã desta segunda-feira (6) e quase provocou uma tragédia. O primeiro registro ocorreu às 9h21, no km 466 da rodovia, nas proximidades do pedágio de Joaquim Felício, em Minas Gerais.

De acordo com a concessionária Ecovias Norte Minas, responsável pela administração da via, poucos minutos depois, às 9h30, o mesmo veículo voltou a realizar uma manobra irregular no km 449. Mesmo com duas faixas de rolamento disponíveis, incluindo uma faixa adicional, o motorista novamente invadiu a pista contrária.

A atitude imprudente quase resultou em uma colisão frontal com uma carreta-baú. Para evitar o impacto, o motorista da carreta precisou desviar para o acostamento.

Após o ocorrido, a Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais (PMRv-MG) montou uma barreira mais à frente e conseguiu parar o veículo. O condutor foi autuado por diversas infrações de trânsito.

Em nota, a Ecovias Norte Minas destacou que, apesar de não haver vítimas, a situação foi extremamente grave e reforça que decisões imprudentes podem levar a consequências irreversíveis. A concessionária também alertou que muitos acidentes nas rodovias são causados por comportamentos evitáveis, como ultrapassagens indevidas, desrespeito à sinalização e atitudes de risco ao volante.

A empresa informou que segue atuando em parceria com a Polícia Militar Rodoviária com monitoramento, atendimento e campanhas educativas para promover mais segurança nas rodovias.

Imagens: Ecovias Norte Minas

Fonte: estradas.com.br