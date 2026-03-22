Garoto de 5 anos encanta policial durante ação de rotina

Durante patrulhamento de rotina, uma equipe da Polícia Militar vivenciou uma cena que trouxe leveza e inspiração ao serviço diário. Os militares avistaram um pai acompanhado de seu filho, que chamava atenção por trajar uma farda idêntica à da corporação.

O pequeno Heitor, de apenas 5 anos, demonstrava uma admiração genuína pela Polícia Militar. Em seu olhar atento e em sua postura firme, era possível perceber o sonho e o encantamento típicos da infância, refletindo o desejo de, um dia, também fazer parte da instituição.

Sensibilizados com a situação, os policiais decidiram se aproximar e interagir com o menino. O momento foi marcado por alegria e emoção: Heitor teve a oportunidade de conhecer de perto a viatura policial, conversar com os militares e registrar uma foto ao lado da equipe — uma experiência que certamente ficará guardada em sua memória.

A Polícia Militar destaca que atitudes como essa fortalecem os vínculos com a comunidade, especialmente com as crianças, que representam o futuro da sociedade e carregam consigo a esperança de um mundo melhor.