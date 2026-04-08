Furto a loja no Centro termina com autores e receptadores presos

CARATINGA – O furto a um estabelecimento comercial localizado na Avenida Olegário Maciel, no Centro de Caratinga, registrado na madrugada desta terça-feira (7), teve desdobramentos ao longo do dia com a prisão dos autores e também dos receptadores dos produtos levados.

A ação criminosa foi inicialmente identificada por meio do sistema de monitoramento da loja, que indicou a invasão do local. Ao chegarem ao endereço, militares do 62º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais constataram que a porta de vidro havia sido completamente destruída. Estilhaços ficaram espalhados pela calçada, onde também foram encontradas moedas e uma das pedras utilizadas no arrombamento.

A perícia técnica foi acionada e realizou os trabalhos no local.

Imagens do sistema de segurança registraram a ação de dois indivíduos, que arremessaram pedras contra a porta de vidro até conseguirem acesso ao interior da loja. Em seguida, eles subtraíram quatro pares de tênis e a gaveta do caixa, contendo dinheiro.

Com base na análise das imagens e em diligências realizadas ao longo do dia, os policiais conseguiram identificar e localizar os envolvidos. Os autores do furto foram presos, assim como os receptadores dos produtos subtraídos.

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.