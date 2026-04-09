Funcionário mata chefe após receber advertência e suspensão no trabalho em Minas Gerais

Suspeito foi abordado e preso em Pedra do Indaiá, junto com um primo que o auxiliava na fuga; luto foi decretado na cidade

Um homem de 51 anos foi preso em flagrante nessa quarta-feira (8/4) suspeito de matar a tiros o seu chefe, José Wilson de Oliveira, de 60, em Piumhi, no Sul de Minas Gerais. O crime teria sido motivado por uma insatisfação do suspeito após receber uma advertência por escrito e uma suspensão de três dias no Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), onde ambos trabalhavam.

Segundo a Polícia Militar (PM), o desentendimento ocorreu na sede da autarquia, após a constatação de erros em relatórios administrativos. A vítima, que era encanador chefe, aplicou a sanção seguindo orientações do setor jurídico. O suspeito teria se recusado a assinar o documento e deixado o local.

Pouco depois, câmeras de segurança registraram o suspeito chegando à casa da vítima. Ao ser atendido por José Wilson no portão, o homem sacou um revólver e disparou.