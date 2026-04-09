Suspeito foi abordado e preso em Pedra do Indaiá, junto com um primo que o auxiliava na fuga; luto foi decretado na cidade
Um homem de 51 anos foi preso em flagrante nessa quarta-feira (8/4) suspeito de matar a tiros o seu chefe, José Wilson de Oliveira, de 60, em Piumhi, no Sul de Minas Gerais. O crime teria sido motivado por uma insatisfação do suspeito após receber uma advertência por escrito e uma suspensão de três dias no Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), onde ambos trabalhavam.
Segundo a Polícia Militar (PM), o desentendimento ocorreu na sede da autarquia, após a constatação de erros em relatórios administrativos. A vítima, que era encanador chefe, aplicou a sanção seguindo orientações do setor jurídico. O suspeito teria se recusado a assinar o documento e deixado o local.
Pouco depois, câmeras de segurança registraram o suspeito chegando à casa da vítima. Ao ser atendido por José Wilson no portão, o homem sacou um revólver e disparou.
A esposa da vítima, que estava na sala, correu para a garagem e encontrou o marido baleado no peito. O autor ainda teria efetuado um disparo para o alto antes de fugir. José Wilson foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas morreu ao dar entrada no Pronto-Socorro.
Fuga e prisão
A PM identificou que o suspeito contou com o apoio de familiares para trocar de veículo e tentar escapar da cidade. Após rastreamento, o homem foi abordado e preso em Pedra do Indaiá, junto com um primo que o auxiliava na fuga.
Os militares conseguiram localizar a arma do crime escondida na zona rural de Piumhi. Também foram apreendidos o uniforme do SAAE utilizado no momento do homicídio e uma espingarda calibre.
Luto
A Prefeitura de Piumhi publicou um decreto declarando luto oficial de três dias. Em nota, o município lamentou a perda do servidor, destacando seu legado de serviços prestados à comunidade.
“Neste instante de dor, solidarizamos com seus familiares, ratificando nosso voto de pesar pela grande perda, e agradecemos à dedicação e o trabalho prestado ao município”, diz trecho do posicionamento.
O suspeito, a arma e os demais envolvidos que prestaram auxílio na fuga foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Piumhi para os procedimentos legais.
Fonte: O Tempo