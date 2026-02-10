Forte chuva provoca alagamentos e prejuízos em Ubaporanga

UBAPORANGA – Uma forte chuva atingiu Ubaporanga na noite desta segunda-feira (9), provocando alagamentos em diversos pontos da cidade, danos estruturais e prejuízos materiais. A precipitação intensa fez com que ruas fossem tomadas pela enxurrada e a água invadisse residências.

Entre os locais mais atingidos está a Creche Dona Odete, situada às margens da BR-116, na entrada para Imbé de Minas. Na manhã desta terça-feira (10), o prefeito Dr. Gleydson esteve no local acompanhando os trabalhos de limpeza ao lado de equipes da Prefeitura.

Segundo o prefeito, apesar dos danos, não houve vítimas. “Ubaporanga sofreu com uma forte tromba d’água, vários lugares ficaram alagados e alguns estragados. Felizmente, não tivemos mortes. Se essa chuva tivesse ocorrido no horário de aula, o prejuízo poderia ter sido muito maior. Agradeço a Deus e a todos que se mobilizaram para ajudar”, afirmou.

Dr. Gleydson destacou que a creche sofreu perdas totais. “Perdemos tudo. A creche estava totalmente equipada. Ver professores e coordenadores chorando mostra o carinho e o amor que tinham por esse espaço. Vamos pedir apoio aos governantes e deputados para reconstruir, mas não vamos abaixar a cabeça. Mais de 300 crianças dependem dessa creche, e vamos retomar as atividades o mais rápido possível”, garantiu.

O prefeito informou ainda que já acionou os setores de contabilidade, licitação e jurídico do município para agilizar a compra de materiais e viabilizar a recuperação do espaço, assegurando o retorno das aulas o quanto antes.

Moradores relatam momentos de tensão

Morador da Rua Dr. Almero de Rezende há cerca de 35 anos, Valdeci do Carmo Martins de Freitas relatou a intensidade da chuva. “Foi uma chuva muito forte, começou por volta de 7h40 da noite e durou cerca de uma hora. Choveu bastante mesmo. Já tivemos anos piores, mas ontem foi violento”, contou.

Segundo ele, a água não chegou a invadir sua casa, mas causou transtornos. “Entrou barro nas garagens. Alguns vizinhos tiveram água dentro de casa e tiveram prejuízos. Agora é limpar e esperar a ajuda da Prefeitura para a limpeza das ruas”, disse.

Limpeza e levantamento de danos

Nesta terça-feira (10), equipes da Prefeitura realizam serviços de limpeza nos pontos atingidos e fazem o levantamento dos prejuízos causados pela chuva. Ruas ficaram alagadas, houve acúmulo de lama e a água invadiu imóveis.

A administração municipal informou que segue monitorando a situação e prestando assistência às famílias afetadas.