Foragidos da Justiça são presos durante operação pré-Carnaval

DA REDAÇÃO – Dois foragidos da Justiça foram presos neste fim de semana em ações realizadas durante a Operação Pré-Carnaval Seguro nos municípios de Ipanema e Ubaporanga.

A primeira prisão ocorreu na noite de sábado (7), no bairro Nova Cidade, em Ipanema. Um homem de 37 anos foi localizado na Rua Maurílio de Souza. Após consulta ao sistema, foi constatado mandado de prisão em aberto expedido pela Comarca de Manhuaçu. Após a abordagem, o indivíduo foi encaminhado ao pronto atendimento municipal e, posteriormente, apresentado à Delegacia de Polícia Civil de plantão em Caratinga.

Já na manhã deste domingo (8), outro foragido da Justiça, de 30 anos, foi capturado na zona rural de Ubaporanga, na localidade do Córrego do Feijoal. Durante diligências realizadas na região, as equipes confirmaram a existência de mandado de prisão em aberto expedido pela Comarca de Inhapim. O mandado refere-se a processos nos quais o suspeito é réu pelo crime de homicídio qualificado.

Diante dos fatos, o homem foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de plantão em Caratinga, onde permaneceu à disposição da Justiça.