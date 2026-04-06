Foco de incêndio na Praça Cesário Alvim

CARATINGA- Um princípio de incêndio foi registrado na tarde deste domingo no jardim da Praça Cesário Alvim, no centro de Caratinga. O caso chamou a atenção de quem passava pelo local e gerou apreensão entre comerciantes e moradores da região.

Segundo informações de testemunhas, o fogo pode ter sido iniciado por pessoas que costumam frequentar a praça. As chamas atingiram parte da vegetação do jardim, provocando danos e aumentando o risco de que o incêndio se alastrasse.

A situação reforça a preocupação com a preservação do espaço público e evidencia a necessidade de maior vigilância e ações preventivas para evitar ocorrências semelhantes.

Até o momento, não há registro de feridos, nem confirmação sobre a autoria do incêndio.