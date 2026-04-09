Filho mata a mãe, registra o desaparecimento dela e é preso em MG

Homicídio aconteceu no domingo (5) de Páscoa e teria sido motivado por desentendimentos financeiros. Corpo estava escondido na casa do suspeito

Um homem, de 27 anos, foi preso suspeito de matar a própria mãe em Campo Belo, no Sul de Minas Gerais. A prisão aconteceu nessa quarta-feira (8/4), um dia depois do suspeito registrar um boletim de ocorrência informando que a vítima estava desaparecida. No entanto, testemunhas informaram à polícia que havia possibilidade da mulher estar morta.

O corpo foi encontrado na casa em que a vítima e o suspeito moravam no bairro Arnaldos. De acordo com a delegada, Rafaela Franco, da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, na manhã de ontem, alguns vizinhos e amigos da mulher procuraram a Polícia Civil afirmando que estavam desconfiados sobre a notícia de seu desaparecimento.

As testemunhas relataram que o filho da vítima era conhecido por agredi-la e que constantemente estavam em conflito. Além disso, alguns comerciantes da cidade afirmaram que na última semana, antes do suposto desaparecimento, o homem havia tentado comprar um galão de plástico de 200 litros e enviado uma machadinha para ser afiada.

A partir das informações, os investigadores foram até a casa da vítima. No endereço, o suspeito permitiu a entrada dos policiais. Ao entrarem no imóvel, os policiais encontraram a vítima, no mesmo local em que ela teria sido morta.

Ao ser questionado, o homem confessou que matou a mãe no início da noite de domingo (5/4). Segundo ele, o crime teria sido motivado por discussões financeiras. Ele foi preso em flagrante e poderá ser indiciado por feminicídio qualificado, por motivo fútil e meio que dificultou a defesa da vítima, e ocultação de cadáver.

Fonte: O Tempo