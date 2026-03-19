FICCO/MG combate crimes violentos na região de Governador Valadares

Investigado, alvo prioritário, possui registros criminais por tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo, cárcere privado contra sua companheira e homicídio

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Minas Gerais (FICCO/MG) deflagrou, na manhã desta quinta-feira, 19 de março, em apoio à Delegacia da Polícia Civil de Itanhomi/MG, operação para cumprimento de dois mandados de busca e apreensão em desfavor de indivíduo pela prática de crimes violentos em Governador Valadares/MG.

O suspeito, alvo prioritário das forças de segurança pública locais, possui registros criminais por tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo, cárcere privado contra sua companheira e homicídio. A ação visa coibir a atuação de criminalidade organizada na região.

Durante as diligências, foram colhidos elementos de convicção que representam uma resposta imediata do Estado à violência em Capitão Andrade. Esses indícios poderão servir de base para desarticular redes criminosas que atuam na localidade.

A FICCO/MG é coordenada pela Polícia Federal (PF) e composta pelas Polícias Civil (PCMG), Militar (PMMG), Penal (DEPEN/MG) e SENAPEN/MJ, e realiza um trabalho descentralizado em todo o estado de Minas Gerais no enfrentamento ao crime organizado.

Informações: Comunicação Social da Polícia Federal em Minas Gerais