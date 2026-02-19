Entrega de haxixe na rodoviária Caratinga termina com prisão de duas jovens na BR-458

CARATINGA / IAPU – Uma entrega de haxixe feita na rodoviária de Caratinga terminou com a prisão de duas jovens, de 24 e 21 anos, na noite de quarta-feira (18), durante uma operação policial na BR-458, no município de Iapu.

A ação ocorreu após denúncia anônima informar que uma mulher conhecida pela prática de tráfico na região de Ipatinga estaria retornando do Rio de Janeiro transportando entorpecentes. Após levantamentos, os militares identificaram que a suspeita havia desembarcado em Caratinga e embarcado em outro ônibus intermunicipal com destino a Ipatinga.

O coletivo foi abordado na altura do km 110 da rodovia. Durante a fiscalização, as duas passageiras demonstraram nervosismo, o que levou à realização de buscas em seus pertences. Em uma mochila, foram encontrados dois pacotes grandes e um menor contendo substância semelhante a haxixe.

No momento da apreensão, a jovem de 24 anos afirmou que a droga pertencia à companheira, de 21 anos. Esta assumiu ser responsável pela bolsa e relatou que havia recebido o material na rodoviária de Caratinga, com a intenção de transportá-lo até Ipatinga.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a suspeita mais velha já possui passagens anteriores por tráfico de drogas e é conhecida no meio policial. Além do entorpecente, foram apreendidos dois aparelhos celulares e R$ 82 em dinheiro.

As duas receberam voz de prisão em flagrante e foram encaminhadas ao Pelotão Rodoviário. Em seguida, foram conduzidas ao plantão da Delegacia de Polícia Civil de Ipatinga, onde ficaram à disposição da Justiça.