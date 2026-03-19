Engenheiro de 25 anos é autuado por homicídio qualificado após atropelar e matar motociclista em Teresina

⚖️ Homicídio qualificado com dolo eventual é quando alguém causa a morte de outra pessoa assumindo o risco de matar, e o crime é agravado por uma circunstância que dificultou a defesa da vítima. Audiência de custódia é a etapa em que o juiz verifica se a prisão em flagrante foi legal e decide se o preso continuará detido ou poderá responder em liberdade.