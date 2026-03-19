Engenheiro de 25 anos é autuado por homicídio qualificado após atropelar e matar motociclista em Teresina

Câmeras de segurança registraram o momento em que o carro dele atingiu violentamente a traseira da moto da vítima. Peritos encontraram bebida, maconha e isqueiro no veículo.
O engenheiro Carlos Eduardo Marques Ângelo, de 25 anos, suspeito de atropelar e matar o motociclista Edson Barbosa Dias, de 47 anos, foi autuado em flagrante por homicídio qualificado com dolo eventual. A Justiça manteve a prisão dele em audiência de custódia nesta segunda-feira (16). O g1 procura a defesa dele.
⚖️ Homicídio qualificado com dolo eventual é quando alguém causa a morte de outra pessoa assumindo o risco de matar, e o crime é agravado por uma circunstância que dificultou a defesa da vítima. Audiência de custódia é a etapa em que o juiz verifica se a prisão em flagrante foi legal e decide se o preso continuará detido ou poderá responder em liberdade.