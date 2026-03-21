Duro golpe contra o tráfico de drogas no bairro Santo Antônio

Duro golpe contra o tráfico de drogas no bairro Santo Antônio 8

Na noite desta sexta-feira(20), a Polícia Militar realizou a apreensão de grande quantidade de drogas no bairro Santo Antônio, em Caratinga, após receber denúncias. De acordo com as informações, os militares se deslocaram até o local indicado e, durante a ação, conseguiram localizar e recolher os entorpecentes.

De acordo com o sargento Geovane foi montada a operação Batida Policial, devido a diversos conflitos interpessoais no local referente ao tráfico de drogas. Durante patrulhamento pela rua Tiradentes, um indivíduo que se encontrava na porta de uma residência, ao notar a viatura da polícia atravessou a rua, entrou em um lote, fugiu por vários quintais, mas foi abordado dentro de uma residência na mesma rua. Nesse momento a polícia recebeu informações de que a casa de onde ele fugiu tinha uma vasta quantidade de drogas. Dentro da residência, foi encontrada vasta quantidade de drogas.