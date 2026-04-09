Dom Modesto celebra 34 anos com festa

CARATINGA- O distrito de Dom Modesto, em Caratinga, se prepara para celebrar seus 34 anos de história com a realização da 1ª Festa da Amodom (Associação dos Moradores de Dom Modesto). O evento acontece nos dias 25 e 26 de abril (sábado e domingo), com programação que inclui cavalgada, shows musicais, encontro de carros antigos e atrações para toda a família.

A festa será realizada na Praça da Matriz e promete movimentar não apenas a comunidade local, mas também moradores de toda a região.

O presidente da associação, Luan Venâncio, destaca a importância do momento para o distrito e o envolvimento da população na construção do evento. “O coração enche de alegria quando a gente fala que nós vamos comemorar o aniversário do nosso distrito. E essa festa só está acontecendo porque as pessoas acreditam no nosso trabalho”, afirmou.

Segundo ele, a retomada da associação foi fundamental para fortalecer a comunidade. “Há um ano e alguns meses nós reativamos a Associação dos Moradores, hoje com o nome de Amodom. A gente está correndo atrás para dar voz ao povo de Dom Modesto”, disse.

Luan também ressalta o valor histórico e cultural do distrito. “Antes Dom Modesto era um povoado, há 34 anos passou a ser distrito. E a gente quer enaltecer principalmente as pessoas que moram lá, as mais antigas, retratar as histórias e as raízes”, destacou.

A expectativa é de grande público durante os dois dias de evento. “A gente convida toda a região de Caratinga e os distritos para participar com a gente dessa primeira festa. Esperamos um público muito grande e acreditamos que Dom Modesto pode ir muito além”, completou.

Programação diversificada

A programação começa no sábado (25) com uma grande cavalgada, que terá concentração a partir das 11h, em frente à Casa do Sítio, no Bairro Nossa Senhora das Graças, com saída prevista para as 13h. A chegada será na Praça da Matriz, com shows musicais.

“No sábado vai acontecer uma grande cavalgada, com locução do Dr. Júlio Nascimento. Também teremos o Dr. Wanderlei Dias participando da festa”, explicou Luan.

Entre as atrações musicais estão Naldo do Forró e Félix Monteiro, além de outras apresentações ao longo do evento. No domingo (26), a programação segue com um grande encontro de carros antigos, a partir das 8h, reunindo expositores da região. “Vai ser um mega evento de carros antigos, com participação dos Amigos dos Antigos e quatro bandas animando o público”, destacou o presidente.

A festa também contará com praça de alimentação, com participação de empreendedores locais.

Cultura, lazer e fortalecimento da comunidade

O vice-presidente da associação, Victor Hugo, reforça que o evento foi pensado para valorizar a cultura local e oferecer lazer à população. “Desde quando assumimos a associação, um dos nossos objetivos era enaltecer a cultura e o lazer para a comunidade. Essa festa vem justamente para isso e para mostrar que Dom Modesto pode ir muito além”, afirmou.

Ele também destaca a estrutura preparada para receber o público. “Vai ser uma mega cavalgada, com toda a estrutura para os cavaleiros e amazonas, incluindo almoço gratuito. No domingo, teremos um grande encontro de carros antigos, tudo com segurança e apoio da Polícia Militar”, disse.

A proposta é que o evento entre para o calendário do distrito. “A ideia é que essa festa fique marcada na história de Dom Modesto e que possa acontecer todos os anos”, completou.

Convite e apoio

A organização também busca apoiadores e patrocinadores interessados em divulgar suas marcas durante o evento. “Quem quiser colaborar com a festa pode entrar em contato diretamente comigo ou pelo Instagram da associação”, convidou Luan.

A expectativa é de que a 1ª Festa da Amodom marque o início de uma nova fase para o distrito, unindo tradição, cultura e desenvolvimento comunitário.

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DOM MODESTO: HISTÓRIA, CULTURA E DESENVOLVIMENTO

Localizado a apenas 9 km do centro de Caratinga, o distrito de Dom Modesto é o

mais próximo da sede do município e possui cerca de 1.050 habitantes, segundo o Censo 2022 do IBGE. Com área de 18,76 km², a localidade integra a mesorregião do Vale do Rio Doce.

Criado oficialmente pela Lei Complementar Municipal nº 012/92, em 14 de abril de 1992, o distrito recebeu o nome em homenagem a Dom Modesto Augusto Vieira, vigário da paróquia de Caratinga em 1912. Antes disso, era conhecido como povoado de Dom Modesto.

Ferrovia impulsionou o desenvolvimento

A história do distrito está diretamente ligada à chegada da linha férrea em 1931, com a passagem da tradicional “Maria Fumaça”. O transporte ferroviário facilitou o escoamento do café, principal produto da época, impulsionando o crescimento econômico.

Com o aumento do movimento, surgiram comércios e pensões para atender trabalhadores e viajantes. A antiga estação ferroviária, hoje, abriga a Escola Municipal Sebastião Clemente Vieira.

Com o avanço das rodovias e dos veículos, a linha férrea foi desativada, o que impactou o desenvolvimento local.

Tradição, cultura e identidade

Dom Modesto tem forte influência da fé católica, com destaque para a Igreja Senhor Bom Jesus, reformada em 1951 após danos estruturais, em projeto do Monsenhor Rocha.

Atualmente, o distrito conta com duas escolas, uma estadual e outra municipal, unidade de saúde e comércio local ativo. Também possui dois campos de futebol, incluindo o tradicional Estádio Beira-Linha.

A economia é baseada principalmente na agricultura e pecuária.

Expansão e características geográficas

Dom Modesto é considerado uma área de expansão urbana de Caratinga, com crescimento de loteamentos. O distrito é cortado pelo Córrego do Bertoldo, afluente do Rio Caratinga.

A região possui altitude média de 600 metros, relevo acidentado e índice pluviométrico entre 800 e 1.400 mm anuais.

Mesmo após períodos de retração econômica, Dom Modesto mantém sua relevância histórica, cultural e social. Sua trajetória demonstra como fatores como transporte, cultura e tradição influenciam o desenvolvimento de uma comunidade.

*Com informações dos professores Walber Gonçalves e Victor Hugo