Dois veículos são incendiados em Caratinga e PM procura por autores

Na madrugada desta quarta-feira (18), a Polícia Militar atendeu a uma ocorrência de incêndio criminoso em veículos na Travessa João Pontes, bairro Esperança em Caratinga, e iniciou imediatamente diligências para identificar e prender o responsável.

No local, as vítimas, dois homens de 47 e 46 anos, relataram que um indivíduo não identificado ateou fogo em dois veículos estacionados na via, sendo um GM Corsa e um Chevrolet Spin. Após a ação criminosa, o autor evadiu-se a pé em direção ao bairro Santo Antônio.

Durante o levantamento inicial realizado pelos militares, foi apurado que um indivíduo foi visto correndo nas imediações logo após o incêndio, fato que direciona o rastreamento em andamento.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e acessou o local a pé, devido às condições da via. Um dos veículos teve danos parciais, enquanto o outro foi praticamente consumido pelas chamas. A área foi isolada, o incêndio controlado e não houve feridos.

A Perícia Técnica foi acionada e realizará os trabalhos periciais para auxiliar na elucidação dos fatos.

A Polícia Militar segue em rastreamento, com o objetivo de identificar, localizar e prender o autor, reafirmando seu compromisso com a segurança da população e a pronta resposta às ações criminosas.

A Polícia Militar destaca que a colaboração da comunidade é fundamental e reforça que informações podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 181 ou 190.