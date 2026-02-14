Dois jovens são presos por tráfico de drogas em Iapu

IAPU – Dois jovens, de 18 e 22 anos, foram presos na noite de 12 de fevereiro de 2026, suspeitos de envolvimento com o tráfico ilícito de drogas no bairro Padre Francisco Weber, em Iapu.

Durante patrulhamento, equipes receberam denúncias de que um dos suspeitos estaria circulando pelas ruas do bairro portando entorpecentes. Após diligências, o jovem foi localizado e abordado. Com ele, foram encontrados um tablete e três buchas de substância semelhante à maconha, além de quatro pinos contendo material análogo à cocaína.

No momento da abordagem, o suspeito informou que teria adquirido as drogas de outro indivíduo. Com base nas informações, os militares realizaram novas diligências e se deslocaram até o endereço indicado, onde o segundo suspeito foi localizado, abordado e preso.

Os dois jovens e todo o material apreendido foram encaminhados ao plantão da Polícia Civil, em Ipatinga, para as providências legais cabíveis.