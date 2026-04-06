Dois acidentes neste domingo nas estradas da região

Dois acidentes foram registrados pela Polícia Rodoviária Federal neste domingo nas rodovias da região.

Em Santo Amaro de Minas, na BR-262, uma colisão foi atendida em frente ao acesso do aeroporto.

A batida envolveu um Ford Fiesta e um Chevrolet Cruze, que acabou saindo da pista e descendo por uma ribanceira após o impacto frontal.

Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros e SAMU atenderam a ocorrência. O trânsito ficou lento no local.

Já em São João do Manhuaçu, por volta de 13 horas, uma motocicleta bateu na traseira de uma caminhonete da Ecovias Rio Minas, a concessionária que administra a rodovia.

O condutor da motocicleta foi socorrido e encaminhado para atendimento hospitalar.

A concessionária informou que prestou o atendimento necessário e que o trânsito foi deslocado para um desvio durante o registro da ocorrência no km 608. Ao final da tarde, a pista estava liberada.

Fonte: Portal Caparaó