Discussão termina em morte em Caratinga

O jovem Antônio Roberto Grillo Filho morreu após ser atingido por disparos de arma de fogo na tarde desta terça-feira (17), na Rua Professor Olinto, em Caratinga.

De acordo com as informações apuradas, a ocorrência foi registrada após uma discussão entre os envolvidos. Imagens de câmeras de segurança flagraram toda a ação. No vídeo, é possível ver o momento em que, durante o desentendimento, um dos suspeitos saca uma arma e efetua os disparos contra a vítima. Logo após o crime, os autores fugiram do local em uma motocicleta.

Antônio foi socorrido por uma equipe do SAMU e encaminhado ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu na unidade hospitalar.

As informações iniciais apontam que o episódio teria começado após uma briga entre duas mulheres, situação que evoluiu para um confronto entre os companheiros.

A Polícia Militar de Minas Gerais informou que segue em rastreamento para identificar e localizar o autor dos disparos. As imagens das câmeras de segurança e os levantamentos feitos no local estão sendo utilizados para auxiliar nas investigações.

A Polícia Militar reforça que qualquer informação que possa ajudar na localização do suspeito pode ser repassada pelo telefone 190 ou de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181.