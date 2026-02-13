Criminosos invadem farmácia e furtam canetas emagrecedoras no Sul de MG

Uma farmácia localizada na região central de Pouso Alegre foi invadida por criminosos na madrugada desta quinta-feira (12). Três suspeitos arrombaram a porta de vidro da entrada principal e furtaram canetas emagrecedoras que estavam armazenadas em um refrigerador de medicamentos. A ação foi registrada por câmeras de segurança do estabelecimento.

Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta de 3h45. As imagens mostram um dos suspeitos, vestindo roupas escuras e com o rosto coberto, quebrando a porta de vidro para acessar o interior da farmácia. Em seguida, outros dois homens entram rapidamente no local, sendo que um deles utilizava capacete.

Ainda nas gravações, é possível ver um dos criminosos mexendo no caixa, aparentemente à procura de dinheiro. Em outro ângulo, dois dos suspeitos são flagrados arrombando o refrigerador onde ficam armazenados medicamentos voltados para o emagrecimento. Eles retiram várias caixas e colocam os produtos em um saco preto antes de fugir.

De acordo com a Polícia Militar, a quantidade exata de medicamentos furtados não foi informada, e a principal suspeita é de que o crime tenha sido direcionado especificamente a esse tipo de produto. A PM segue realizando diligências para identificar e localizar os envolvidos. Até a última atualização, ninguém havia sido preso.

Imagens: Reprodução/Redes Sociais

Fonte: G1/EPTV