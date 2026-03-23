Corpo de jovem emite sons de tosse e assusta parentes durante velório

Parentes afirmam que houve omissão no socorro; prefeitura nega negligência e explica que o episódio pode ter sido causado por espasmos cadavéricos

Um episódio ocorrido na última sexta-feira (13/03), em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, está gerando grande repercussão após relatos de que uma jovem teria aberto os olhos e emitido sons semelhantes a tosse durante o próprio velório.

Caroline Costa Nunes Pereira, de 27 anos, estava sendo velada na Capela Mortuária do Frade. Segundo relato de uma prima, o ocorrido causou pânico entre os presentes. Assim que o corpo de Caroline emitiu o som de tosse, todos ficaram assustados e deixaram o local às pressas no momento.