Corpo de inhapinhense desaparecido é encontrado em Portugal

Corpo de inhapinhense desaparecido é encontrado em Portugal

A família de Wagner Ferreira Silva, natural de Inhapim, vive um momento de profunda dor após a confirmação de que o corpo do brasileiro foi encontrado neste sábado (21), na região da Madalena, em Portugal.

Wagner estava desaparecido desde o dia 23 de janeiro de 2026, quando sumiu após sair de casa, onde residia com a esposa no país europeu.

Segundo relato da família, o desaparecimento ocorreu logo após Wagner receber a notícia da morte de um irmão, em Belo Horizonte. Por estar fora do Brasil, ele não conseguiu participar do velório, o que, de acordo com a mãe, o deixou emocionalmente abalado.

Ainda conforme informações repassadas pela esposa à família em Inhapim, Wagner saiu de moto dizendo que não demoraria, pouco tempo depois de saber da perda do irmão. Desde então, não havia mais dado notícias.

Dias após o desaparecimento, a moto e o celular de Wagner foram localizados nas proximidades da Costa da região da Madalena. As autoridades portuguesas realizaram buscas intensas, inclusive em áreas de água, porém, até então, sem sucesso.

Neste sábado (21), o corpo foi encontrado na mesma região, encerrando dias de angústia e incerteza para familiares e amigos.

As circunstâncias da morte ainda deverão ser apuradas pelas autoridades.

A família agora enfrenta o difícil momento de luto e aguarda mais informações sobre os procedimentos legais e o possível traslado do corpo para o Brasil.