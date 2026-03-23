Confusão marca quartas de final da Copa da Paz em Vermelho Novo

VERMELHO NOVO – Uma partida válida pelas quartas de final da tradicional Copa da Paz, realizada neste domingo (22) em Vermelho Novo, terminou em confusão na categoria aspirante.

Durante o confronto, uma briga generalizada tomou conta do campo, envolvendo diversos jogadores. A situação saiu do controle e resultou em cenas de violência, com atletas feridos. Segundo relatos, um dos jogadores chegou a desmaiar após receber chutes na cabeça.

A partida foi interrompida e não chegou ao fim, gerando forte repercussão entre torcedores e demais presentes.

Até o momento, não há informações oficiais sobre eventuais punições aos envolvidos nem sobre decisões da organização da competição quanto ao desfecho da partida.

O caso deverá ser analisado pelos responsáveis pelo torneio.