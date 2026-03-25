Ciclista é arremessado sobre carro após colisão em estrada de acesso a Santa Efigênia

CARATINGA – Um acidente envolvendo um automóvel e uma bicicleta foi registrado na estrada de acesso ao distrito de Santa Efigênia no início da tarde desta quarta-feira (25).

Segundo as primeiras informações, houve uma colisão entre os dois veículos e, com o impacto, o ciclista foi arremessado, ficando sobre o capô e o para-brisa do automóvel.

A dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida, e não há, até o momento, informações oficiais sobre o estado de saúde da vítima.

Outros detalhes sobre a ocorrência devem ser divulgados ao longo do dia.