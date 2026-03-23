Chuva forte em Jaguaraçu

A forte chuva registrada na madrugada desta segunda-feira (23) provocou inundação em diversas áreas do município de Jaguaraçu, no Vale do Aço. O grande volume de água fez com que o ribeirão Onça Grande transbordasse, atingindo principalmente a região central da cidade.

De acordo com as informações, choveu mais de 100 milímetros em poucas horas, volume suficiente para que o curso d’água, que corta o município, não suportasse a vazão e saísse do leito. Como consequência, ruas ficaram completamente alagadas, dificultando o tráfego de veículos e pedestres.

A força da correnteza também chamou a atenção em pontos críticos, como nas imediações da ponte da rua Governador Valadares, onde a água avançou com intensidade. Em razão dos transtornos e da dificuldade de deslocamento, as aulas foram suspensas nesta segunda-feira.

Moradores relataram que situações como essa têm se tornado cada vez mais frequentes. Segundo eles, o ribeirão Onça Grande vem transbordando em períodos de chuva intensa, cenário que já se repetiu nos últimos anos e tem causado prejuízos recorrentes à população.