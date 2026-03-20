Cerca de 150 munições são apreendidas pela PM de Manhumirim

A Polícia Militar prendeu um homem de 29 anos e apreendeu dois adolescentes, de 13 anos cada, por envolvimento com a posse e o porte ilegal de munições de calibre restrito. A ação ocorreu na tarde de quinta-feira, 19 de março, no bairro Vidal Soares, em Manhumirim.

A ocorrência teve início durante um atendimento em uma instituição de ensino, onde foi verificado que um dos adolescentes portava uma munição de calibre .45. No decorrer das diligências, as informações foram levantadas pelos militares, levando à localização de uma mochila na residência de um segundo menor. No interior do acessório, foram encontrados 96 cartuchos calibre 9mm, 30 cartuchos calibre .40 e outras 48 munições de calibre .45.

De acordo com o apurado, o material teria sido entregue aos menores por um indivíduo de 29 anos, que foi localizado e preso pelas equipes policias. Os adolescentes foram apreendidos por atos infracionais análogos ao porte e posse de munição.

Todos os envolvidos e o material bélico foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

Fonte: Portal Caparaó