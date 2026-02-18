Casal é preso e arma é apreendida em menos de 24 horas após homicídio no bairro Aparecida

CARATINGA – A Polícia Militar prendeu, na manhã desta quarta-feira (18), o homem de 32 anos e a mulher de 26 anos suspeitos de envolvimento no homicídio que vitimou o jovem Antônio Roberto Grillo Filho, de 21 anos, ocorrido na tarde de terça-feira (17), na Rua Professor Olinto, bairro Nossa Senhora Aparecida, em Caratinga. A arma utilizada no crime também foi localizada e apreendida.

O homicídio foi registrado por volta das 16h30 de terça-feira. Antônio foi atingido por disparos de arma de fogo após uma discussão envolvendo duas mulheres. Ele chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, mas não resistiu aos ferimentos.

Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que o suspeito, que estava em uma motocicleta Yamaha YBR 125 Factor preta, sacou a arma e efetuou os disparos. Após o crime, o casal fugiu.

Prisão dos autores e apreensão da arma

Segundo o tenente Lessa, da Polícia Militar, a resposta policial foi imediata. Ainda na terça-feira, os militares conseguiram identificar os autores e a motocicleta utilizada na ação.

“Imediatamente após o fato, a Polícia Militar chegou ao local, tomou todos os procedimentos de praxe, já conseguiu a identificação da motocicleta e dos autores. Tivemos acesso a imagens e começamos o monitoramento dos trajetos que poderiam ter sido tomados”, afirmou.

Na manhã de quarta-feira, após levantamentos, os militares receberam informações sobre o paradeiro do suspeito, localizado em um imóvel na rua Rita de Cássia Tassar, no bairro Santa Zita.

“No local, fizemos o cerco e conseguimos localizar a motocicleta utilizada, o que comprovou as informações. Ao ser chamado, ele nos atendeu e informou que não iria resistir à prisão”, disse o oficial.

Durante a abordagem, o próprio suspeito indicou onde havia escondido a arma, em uma área de preservação ambiental próxima à Pedreira Itaúna.

“Ele levou a equipe até o local e mostrou onde a arma estava escondida. Nós localizamos e realizamos a apreensão”, completou o tenente.

Motivação e antecedentes

Conforme a Polícia Militar, a motivação do crime estaria relacionada a desavenças envolvendo a atual companheira do autor e a vítima, em um contexto de relacionamento anterior.

O suspeito preso é Colecionador, Atirador e Caçador (CAC) e, segundo a polícia, não possui antecedentes criminais. Já a mulher presa possui registro anterior por tentativa de homicídio, em 2023.

Ainda segundo o tenente Lessa, a vítima também possuía passagens policiais e era acompanhada pela Polícia Militar dentro de um programa de monitoramento de egressos do sistema prisional.

Autores foram levados à delegacia