Carro invade barbearia no centro de Manhuaçu

Um carro invadiu uma barbearia na noite desta quinta-feira (09) na Rua Professor Juventino Nunes, no centro de Manhuaçu.

De acordo com as informações, o veículo, um Hyundai Santa Fé conduzido por uma mulher, perdeu o controle ao tentar fazer um retorno no local conhecido como “morro da Honda”.

Após perder o controle, o carro desceu o trecho, atravessou a rua Professor Juventino Nunes e atingiu um Volkswagen Golf que estava estacionado. Na sequência, o veículo só parou ao invadir o interior da barbearia. Uma criança que estava no sofá do estabelecimento sofreu escoriações leves.

Fonte: Portal Caparaó