Carreta sai da pista, pega fogo e chama atenção na BR-381, em Barão de Cocais

Uma carreta saiu da pista, caiu no canteiro central e foi tomada pelas chamas na manhã desta quarta-feira (08/04), na BR-381, na altura do trevo de Barão de Cocais, na Região Central de Minas Gerais.

De acordo com a concessionária Nova 381, o acidente foi registrado por volta das 7h10, no km 385, no sentido Belo Horizonte. O veículo transportava uma carga de produtos diversos.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que a carreta está em chamas. Segundo o Corpo de Bombeiros, há a suspeita de que o incêndio tenha sido provocado durante a ação de pessoas que tentavam retirar parte da carga.

Até o momento, não há confirmação de feridos, nem detalhes sobre o impacto no trânsito da rodovia.

Equipes da concessionária e do Corpo de Bombeiros atuaram no local para controlar a situação.

Conteúdo de caráter informativo.