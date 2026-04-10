Caratinga e Manhuaçu integram operação conjunta que prende 13 foragidos da Justiça em Minas Gerais

IPATINGA/CARATINGA – Uma operação integrada entre a Polícia Federal e a Polícia Militar de Minas Gerais resultou na prisão de 13 foragidos da Justiça na manhã da última quarta-feira (9). A ação, denominada Operação Vale do Aço, ocorreu em diversos municípios mineiros, incluindo Caratinga, Ipatinga, Coronel Fabriciano, Manhuaçu, Ibirité e Manga.

De acordo com as forças de segurança, os alvos eram pessoas com mandados de prisão em aberto, expedidos por comarcas da região, como Ipatinga, Caratinga, Coronel Fabriciano e Itabira. Entre os crimes atribuídos aos detidos estão homicídios qualificados, estupro, tráfico de drogas e roubos.

A operação foi resultado de trabalho conjunto de inteligência e diligências conduzidas pela Coordenação Regional de Capturas da Polícia Federal em Minas Gerais (CRCAP), com apoio de batalhões e unidades da 12ª Região da Polícia Militar, sediada em Ipatinga.

Após o cumprimento dos mandados e os procedimentos legais, os presos foram encaminhados ao sistema penitenciário, onde permanecem à disposição da Justiça.

Segundo as corporações, a ação reforça a atuação integrada das forças de segurança pública no combate à criminalidade e no cumprimento de decisões judiciais.