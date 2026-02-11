Caminhão desgovernado atinge casa e poste no bairro Coroado, em Carangola

CARANGOLA (MG) – Um caminhão desgovernado atingiu a frente de uma residência na manhã desta quarta-feira (11) no bairro Coroado, em Carangola. Apesar da destruição causada pelo impacto, ninguém ficou ferido.

Segundo informações apuradas no local, o veículo descia uma ladeira do bairro quando apresentou falha e ficou sem controle. Ao perceber que não conseguiria retomar a direção, o motorista pulou do caminhão antes da colisão.

O caminhão seguiu desgovernado e bateu contra a estrutura de uma casa, provocando danos significativos na fachada do imóvel. Com a força do impacto, um poste de energia elétrica também foi atingido e acabou quebrado.

Equipes foram acionadas para realizar os procedimentos necessários e avaliar os danos na rede elétrica. As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas.

Fonte: Portal Caparaó