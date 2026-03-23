Câmera mostra colisão entre motos no bairro Coqueiro em Manhuaçu

MANHUAÇU (MG) – Uma colisão entre duas motocicletas deixou três pessoas feridas na esquina da Rua Alencar Soares Vargas com a Avenida Getúlio Vargas, no trecho de acesso à Rua Juventino Nunes, no bairro Coqueiro, em Manhuaçu, na noite de sábado, 21/03.

Segundo as informações repassadas pelo Sargento Lucas Armando, do Corpo de Bombeiros de Manhuaçu, em uma das motos estavam pai e filha. Na outra, seguia sozinho um jovem de 18 anos.

De acordo com o relato, a filha teve ferimentos considerados mais leves. Já o pai estava em estado grave e precisou ser intubado no local pela equipe de suporte avançado do Samu.

O jovem de 18 anos, que ocupava a outra motocicleta, também ficou gravemente ferido. Após a queda, ele ficou preso sob uma das motos e precisou ser retirado para receber atendimento. Ainda conforme as informações, a vítima estava inconsciente.

Após os primeiros socorros, os três feridos foram encaminhados ao Hospital César Leite, onde ficaram aos cuidados da equipe médica de plantão.

Fonte: Portal Caparaó