Bombeiro Militar remove serpente de carro

O Corpo de Bombeiros Militar de Caratinga foi acionado na Rua Major Etiene Arreguy, número 36, em frente ao Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), para realizar a remoção de uma serpente que se encontrava na parte externa inferior de um veículo. A equipe foi solicitada pelo proprietário do veículo que foi alertado sobre a presença do animal por um motociclista.

No local, utilizando equipamentos e técnicas adequadas, a serpente foi cuidadosamente removida, garantindo sua integridade física. Posteriormente, o animal foi acondicionado em um recipiente apropriado e transportado para uma área de mata densa, onde foi reintroduzido ao seu habitat natural.