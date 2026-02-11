Barbeiro salva bebê após criança soltar freio de carro

Carro desce sozinho após criança mexer no câmbio

Um grave acidente foi evitado graças à reação rápida de um barbeiro em Contagem, Minas Gerais. O profissional percebeu o momento em que um carro começou a se mover sozinho, com as portas abertas, em direção à via. No interior do veículo, estavam duas crianças.

Cliente colocava bebê no banco traseiro

Enquanto uma cliente do salão colocava um bebê na cadeirinha no banco traseiro, o filho mais velho, também dentro do carro, teria mexido no câmbio e colocado o veículo em ponto morto. Sem o freio de mão acionado, o automóvel começou a se deslocar sozinho pela rua.

Ação rápida impediu tragédia

Ao perceber a movimentação do carro, o barbeiro correu em direção ao veículo em movimento, saltou pela janela e conseguiu puxar o freio de mão, imobilizando-o antes que atingisse pedestres ou outros automóveis.

Ninguém se feriu

Apesar do susto, ninguém ficou ferido no incidente. A atuação do barbeiro evitou que a situação tivesse consequências graves.