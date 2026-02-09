Avó é presa por “vender” três netas a piloto em esquema de exploração sexual de menores

Mulher é presa por vender meninas para piloto acusado de abuso infantil em São Paulo

Denise, de 55 anos, foi detida por negociar crianças de 10, 12 e 14 anos com um piloto da Latam; rede atuava com exploração sexual e abuso de vulneráveis

Venda de meninas a piloto

Uma mulher de 55 anos, identificada apenas como Denise, foi presa nesta segunda-feira (9/2) em São Paulo, acusada de ter recebido dinheiro pela “venda” de três meninas — de 10, 12 e 14 anos — a um piloto de avião. Ela é suspeita de participar ativamente de uma rede criminosa voltada à exploração s3xual de crianças e adolescentes, que também é investigada por estvpro de vulnerável e favorecimento da prostituição.

A prisão foi realizada no âmbito de uma operação da Polícia Civil, que mira diversos suspeitos envolvidos com o aliciamento e abuso de menores. Denise é apontada como responsável por facilitar o acesso das vítimas ao piloto, em troca de pagamento.