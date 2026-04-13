Autor de homicídio é preso em flagrante em Carangola

CARANGOLA – Um homem de 30 anos foi morto a tiros na noite de domingo (12), no distrito de Alvorada. O crime ocorreu por volta das 23h20, em um posto de combustíveis localizado na Rua Alacrino Carlos.

De acordo com informações da Polícia Militar, as equipes foram acionadas após relatos de disparos de arma de fogo no local. Ao chegarem, os militares encontraram o suspeito, de 45 anos, já contido por populares.

Ainda no posto, os policiais localizaram a vítima, identificada como Dimair Vitor de Oliveira, caída ao solo e aparentemente sem vida, com um ferimento na região do peito provocado por disparo de arma de fogo.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e confirmou o óbito ainda no local.

Durante a ocorrência, foram apreendidas duas armas de fogo — uma espingarda calibre .22 e outra calibre .32 — que estavam no chão, próximas ao local dos fatos.

O autor recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado para as providências legais. A perícia técnica da Polícia Civil foi acionada para realizar os trabalhos de praxe.

Fonte: Rádio Muriaé