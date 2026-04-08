Audácia e prejuízo: clínica é arrombada e furtada no Centro de Caratinga

CARATINGA – A manhã desta quarta-feira (8) começou com surpresa e indignação para funcionárias da clínica Doutor Peso, localizada na Rua Coronel Antônio da Silva, no Centro da cidade. O estabelecimento foi alvo de arrombamento seguido de furto, marcando a segunda ocorrência registrada no local.

De acordo com a proprietária Júlia Scarabelli Medeiros, o crime foi percebido por volta das 7h30, quando ela chegou para trabalhar. “Eu até assustei quando entrei. Jogaram tudo no chão, não tinha televisão. Eles quebraram a nossa última sala, fizeram um buraco na parede e levaram vários objetos”, relatou.

Entre os itens furtados estão duas televisões, dois celulares, dois notebooks, uma balança e até garrafas de vinho. Segundo Júlia, a ação chamou atenção também pelo comportamento dos criminosos. “Ainda foram audaciosos a esse ponto: comeram tudo que tinha dentro da geladeira e fizeram uma bagunça danada aqui na clínica”, afirmou.

O acesso ao imóvel, conforme explicado, ocorreu pelos fundos, em uma área próxima a um rio — o mesmo ponto utilizado em um furto anterior, quando um motor de ar-condicionado foi levado. “Da outra vez eles não chegaram a entrar, foi só pelo lado de fora. Agora, fizeram um buraco na parede para entrar”, disse.

Outra proprietária, Jennifer Dayse Moisés, destacou o nível de ousadia dos autores e cobrou providências. “Eles não só furtaram, mas arrombaram a parede. Isso revolta, porque a gente trabalha, batalha, e não é fácil conquistar as coisas”, desabafou.

Ela também fez um apelo por mais segurança na região. “A clínica funciona até as 20h, e quase não vemos policiamento aqui. É uma rua deserta. Pelas câmeras, vimos que só na semana passada ocorreram três furtos aqui na rua”, relatou.

Jennifer ainda pediu apoio da população. “Que as pessoas não comprem produtos furtados. Isso incentiva ainda mais esse tipo de crime. E que a polícia faça o trabalho dela, investigue e encontre os responsáveis”, completou.

Até o momento, não há informações sobre suspeitos. O caso deve ser investigado pelas autoridades competentes.

Fonte: Portal Caparaó