Atropelamento na BR-116, em Caratinga

Na noite deste domingo (5), um atropelamento foi registrado no km 532 da BR-116, em Caratinga, próximo a balança. A vítima apresentava múltiplas fraturas e sangramento, tendo sido encaminhada pelo SAMU para atendimento médico.

O condutor do veículo que atropelou a vítima permaneceu no local e realizou o teste do etilômetro com resultado negativo para a ingestão de álcool. Segue em apuração se a vítima caminhava pelo acostamento ou no meio da pista.

Paralelamente a ocorrência do acidente, envolvendo ainda as equipes da Ecovias Rio Minas, bombeiros e Polícia Rodoviária Federal, no local foi identificado outro veículo sem a roda dianteira esquerda e o condutor apresentava sinais de embriaguez. Ele alegou ser irmão da vítima. Este automóvel foi guinchado por não ter condições de circular, além de estar com licenciamento atrasado.