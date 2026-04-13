Após colisão frontal, motorista tenta fugir, despenca em barranco e morre

SIMONÉSIA – Um homem de 50 anos morreu após se envolver em um acidente entre dois veículos na madrugada de sábado (11), na região do córrego do Funil. Segundo a Polícia Militar, ele chegou a deixar o local após a colisão, mas foi encontrado ferido em um barranco e não resistiu.

De acordo com o boletim de ocorrência, o acidente foi registrado por volta das 2h. Um dos motoristas relatou que seguia pela via quando o outro veículo invadiu a contramão, provocando uma colisão frontal. Ele afirmou que conseguiu reduzir a velocidade, mas não foi possível evitar o impacto.

Após a batida, o condutor apontado como causador do acidente deixou o local antes da chegada do socorro. Durante o atendimento da ocorrência, os militares ouviram um barulho nas proximidades e iniciaram buscas, localizando o homem caído em um barranco de aproximadamente cinco metros de altura.

Ainda consciente, ele se queixava de dores e pedia ajuda. A vítima foi socorrida por uma equipe de saúde e encaminhada a uma unidade hospitalar do município. No entanto, segundo a Polícia Militar, ele sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu pouco depois de dar entrada no hospital.

No outro veículo, um passageiro ficou gravemente ferido e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O estado de saúde dele não havia sido divulgado até o fechamento desta edição.

Fonte: Portal Caparaó